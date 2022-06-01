Попытка российских кафиров взять под свой контроль всю Луганскую область продолжается. Враг кипит по населенным пунктам и пытается помешать эвакуации мирных людей.

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Прорыв в Горную общину

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что нашим героям удалось прорваться Горную общину, ежедневно страдающую от страшных вражеских обстрелов. Рашисты артиллерией и авиацией ровняют с землей целые города и села. наиболее "горячее" в Тошковке и Золотом - кафиры взяли на прицел многоэтажки.

Несмотря на обстрелы дорог и опасность нашим воинам удалось ввезти в Горную общину гуманитарную помощь. Кроме того, удалось эвакуировать 9 мирных людей – пенсионеров и маломобильных. Поскольку на этой территории большие проблемы со связью, то предлагать эвакуацию пришлось по дворам.

В целях безопасности ехать пришлось несколькими автомобилями. Под Врубовкой один автомобиль попал под обстрел, но, к счастью, раненых и пострадавших нет. Все эвакуированы уже в безопасности.

Ситуация на фронте: главное о последних новостях

США снова предоставит Украине новую военную помощь. Президент Джо Байден сообщил подробности нового пакета, который будут получены ВСУ: системы HIMARS, мобильные реактивные артиллерийские системы, противотанковые радары, "Джавелины" и пусковые установки, вертолеты и противотанковое оружие.

Ситуация в Северодонецке сложная, сейчас враг контролирует 80% города , бои продолжаются. ВСУ провели несколько контратак и взяли в плен 6 россиян. Также Гайдай сообщил, что на территории области нет ни одного безопасного населённого пункта – россияне обстреливают все города и села.

Наши отважные защитники и защитницы делают все возможное и невозможно для того, чтобы сдержать наступление врага и освободить от рашистов украинские земли. Враг несет бешеные потери, но, к сожалению, в боях погибают и наши герои. Как рассказал Владимир Зеленский , каждый день погибает 60 – 100 защитников Украины, еще примерно 500 получают ранения.

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