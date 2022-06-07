Вооруженные Силы Украины должны иметь значительное преимущество в поле боя. Об этом президент сказал в интервью американскому изданию Financial Times.

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Чтобы наступать, нужно иметь в 10 раз больше техники и людей. Желания у нас больше, но техники пока меньше. Мы не можем слишком мощно продвигаться вперед. Пока этого не будет (техники – 24 канал) нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня это приоритет,

– отметил глава государства.

Кроме того, страны Запада должны быть заинтересованы в поддержке Украины. Никакие разговоры не должны проходить за спиной украинской власти. Зеленский подчеркнул, что лидеры стран не должны ожидать, что мы ослабим свои позиции. Ведь некоторые считают, что нужно еще подождать и Украина, мол, истощается экономически и инфраструктурно, а тогда ее будет легче что-то внушить.

По словам президента, Украина никогда таковой не будет. Мы ведь потеряли слишком много людей, чтобы теперь просто так отдавать территории.

Также для ускорения победы должна быть мощная санкционная политика против государства-агрессорки. Ведь санкции могут помочь усадить Россию за стол переговоров без традиционной для нее ультимативной позиции.

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По данным источников 24 канала в разведке, россияне распространяют фейки об угрозе ударов Вооруженных Сил Украины в оккупированных Донецке и Макеевке. На самом деле путинские солдаты сами хотят нанести удар по жилым домам и обвинить в этом украинских военных. Для усиления наглой лжи и напряжения оккупационные власти заставили родителей срочно забирать детей из садов, а с предприятий даже отпустили домой работников.

В ГНСУ рассказали, что у северной границы Украины находятся 3 вражеских батальонных тактических группы. Однако такого количества недостаточно для повторного наступления на этом направлении.

В Министерстве внутренних дел предупредили об угрозе на Волыни. Так, с территории Беларуси могут опрокинуть диверсионно-разведывательные группы. Оккупанты хотят сделать это для того, чтобы перетащить украинских военных по более активным направлениям на Востоке и Юге страны.

Смотрите видео из интервью Зеленского американскому изданию: