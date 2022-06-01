Ситуація складна, але ми утримуємо оборонні периметри, сказав президент в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Ми втрачаємо 60-100 солдатів на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими,

– зізнався Зеленський.