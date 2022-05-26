Петро Цимбалюк вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький 26 травня.

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Львівська обласна державна адміністрація у скорботі. Ми провели в останню путь нашого працівника – Петра Цимбалюка, який загинув у зоні бойових дій. Вічна пам'ять та вічна слава Герою.

– мовиться в повідомленні.

Петро Цимбалюк близько 2 років працював в Управлінні капітального будівництва Львівської ОДА на посаді провідного інспектора відділу технагляду і проєктних робіт.

Як доброволець пішов служити в АТО. З початку повномасштабного вторгнення захищав Україну в складі 24 ОМБр імені короля Данила.

Герой загинув 22 травня. У Петра Цимбалюка залишилися дружина та троє дітей.

Втрати України на війні: останні новини

25 травня у Михайлівському соборі в Києві попрощалися загиблим у боях за волю України Едуардом Трепільченком. 34-річний розвідник був відомий за позивним "Ахілес". Едуард пішов на війну ще в 2014 році. Він вступив до добровольчого батальйону "Донбас". А вже у 2015 році пішов служити у 93 окремій механізованій бригаді ЗСУ "Холодний Яр". У ній він і продовжував боротися за майбутнє України до демобілізації у 2020 році. 24 лютого захисник, не вагаючись, пішов захищати Україну знову.

Своє життя на Україну 22 травня віддав 33-річний військовий Максим Киричук. Воїн був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність у захисті територіальної цілісності. Майор Киричук був командиром мотопіхотного батальйону. Він загинув під час виконання бойового завдання. Україну захищав теж з 2014 року. Герой пройшов багато гарячих точок – Дебальцеве, Авдіївку, Слов'янськ. За теплими спогадами побратимів, міг зварити борщ і нагодувати ним всіх військових.

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