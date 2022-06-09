За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, це вже п’ятий вид артилерії 155-міліметрового калібру, який Збройні Сили отримали від міжнародних партнерів.

Важливо ЗСУ має достатньо зброї для захисту від будь-якої армії Європи, але не Росії, – Резніков

З початку повномасштабного вторгнення багато чого змінилося

З моменту повномасштабного нападу Росії, який стався 24 лютого, багато чого помінялося. Олексій Резніков спробував проаналізувати й оцінити, що сталося за весь цей час.

За його словами, з перших днів війни Міністерство оборони працювало над тим, щоб армія була забезпечена зброєю, військовою та спеціальною технікою та боєприпасами. Він визнає – довелося дуже швидко вчитися. Адже відомство не було повністю готове до масштабного імпорту зброї. Тим паче, що держава завжди робила акцент на експорт власної зброї.

З початку повномасштабного вторгнення у Міноборони активно працювали над трьома важливими напрямками:

взаємодія з партнерами для отримання матеріально-технічної допомоги;

закупівля озброєння та техніки в українських виробників;

імпорт через прямі контракти Міноборони та механізми спецекспортерів.

За цей час повністю змінилася філософія – розпочався процес переведення ЗСУ на західні зразки зброї, які використовують у НАТО. Це значно сучасніша та ефективніша зброя, яка бере якістю, а не кількістю. Також в Міноборони розуміли, що тягатися з росіянами у радянській зброї – це заздалегідь програшний варіант.

Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з Росією наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях, – наголошує Олексій Резніков.

Станом на зараз вже вдалося забезпечити ЗСУ понад 150 артилерійськими платформами 155-міліметрового калібру. Запаси таких снарядів переважають на 10% запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. Важливо, що європейські снаряди значно ефективніші та точніші, тому у них менший розхід.

Українська армія отримала понад пів сотні гармат інших важливих калібрів. Снаряди до них становлять вже 75% від того, що було станом на початок повномасштабного вторгнення.

Міжнародні партнери також передали десятки одиниць радянських РСЗВ та боєприпаси до них, сотні мінометів. Крім того, ЗСУ отримали багато танків та іншої бронетехніки СРСР. Багато над цим попрацювали й фахівці Укроборонпрому, які відновили та передали сотні одиниць різної техніки, зокрема трофейної.

Також різні держави передали Україні близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound). До цього варто додати і важливі ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan), гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR), безпілотники тощо.

У Міноборони активно працюють з міжнародними партнерами над подальшою допомогою. Резніков вдячний за надане озброєння, але вважає, що темп та її кількість має зростати.

Росія тим часом використовує вже старі боєприпаси: дивіться відео