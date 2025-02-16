Як розповів 24 Каналу командир взводу 137 окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти Олександр, лише його підрозділу вдалося знищити десяток танків та кількасот солдатів.

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Росіяни скиглять через шалені втрати

Росія зібрала велику кількість ресурсів на Покровському напрямку. Значну частину українським військовим вдалося знищити. На тлі таких шалених втрат російські "воєнкори" почали скаржитися на скрутне становище.

Пишуть в мережі на кшталт "сил уже немає, небо повністю за українцями, ледве не 24/7 усі важливі дороги контролюють Сили оборони". Також окупанти начебто не мають достатньо РЕБів, тож "їздять у "Буханках" як у трунах".

Лише наш підрозділ знищив більш як 11 танків, безліч піхоти. За підтвердженими даними, 600 людей "двохсотими" і приблизно стільки ж "трьохсотими". Не дивно, що вони так заскиглили,

– зазначив командир взводу.

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Як вдалося переламати ситуацію на Покровському напрямку

Недавно українські сили провели кілька контратак у районі Котлиного та Піщаного. Внаслідок чого звільнили село Піщане.

У ворога не безмежні ресурси на цьому напрямку. Ми просто чекали, перейшли в оборону, а потім почали контратакувати у слабших місцях,

– наголосив боєць.

Наразі Силам оборони вистачає сил для стримування ворога. Та попри все, за його словами, росіяни приречені на провал.

Де розташоване Піщане, яке звільнили ЗСУ: дивіться на карті

Станом на 16 лютого Сили оборони ліквідували ще 1730 російських загарбників, загалом же – 858 390 окупантів.