Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 858 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Зеленський назвав втрати Росії у війні вбитими та пораненими
Втрати ворога на 16 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 858 390 (+1730),
- танків – 10073 (+5),
- бойових броньованих машин – 21011 (+84),
- артилерійських систем – 23185 (+11),
- РСЗВ – 1283 (+0),
- засобів ППО – 1067 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
- крилатих ракет – 3063 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77),
- спеціальної техніки – 3749 (+2).
Читайте також Сирський назвав російські втрати в Курській області
Втрати ворога на 16 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ