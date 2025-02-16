Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 858 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 16 лютого 2025 року

Особового складу – близько 858 390 (+1730),

танків – 10073 (+5),

бойових броньованих машин – 21011 (+84),

артилерійських систем – 23185 (+11),

РСЗВ – 1283 (+0),

засобів ППО – 1067 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),

крилатих ракет – 3063 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77),

спеціальної техніки – 3749 (+2).

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