С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 858 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 16 февраля 2025 года

Личного состава – около 858 390 (+1730),

танков – 10073 (+5),

боевых бронированных машин – 21011 (+84),

артиллерийских систем – 23185 (+11),

РСЗО – 1283 (+0),

средств ПВО – 1067 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36),

крылатых ракет – 3063 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77),

специальной техники – 3749 (+2).

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