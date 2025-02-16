С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 858 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 16 февраля 2025 года
- Личного состава – около 858 390 (+1730),
- танков – 10073 (+5),
- боевых бронированных машин – 21011 (+84),
- артиллерийских систем – 23185 (+11),
- РСЗО – 1283 (+0),
- средств ПВО – 1067 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25377 (+36),
- крылатых ракет – 3063 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37456 (+77),
- специальной техники – 3749 (+2).
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Потери врага на 16 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ