Еще более 610 тысяч были ранены, уточнил глава государства во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 15 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Сколько солдат потеряла Россия

Украинский лидер отметил, что на территории нашего государства ни одна из армии другой страны не помогает противостоять российским войскам, однако наши защитники продолжают держать оборону и наносить врагу ощутимые потери.

Путин потерял почти 250 тысяч солдат в этой войне. Более 610 тысяч были ранены. Только в боях в Курской области войска уничтожили около 20 тысяч российских солдат,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, украинские войска полностью уничтожили северокорейские подразделения, которые Владимир Путин пытался привлечь. Президент Украины отметил, что более 6 месяцев Украина удерживает плацдарм на российской территории.

К слову, президент отметил, что в этом году Москва планирует создать 15 новых дивизий, привлекая до 150 тысяч солдат. Это больше чем национальные армии большинства европейских стран. Россия каждую неделю продолжает открывать новые центры рекрутинга.