Об этом глава государства заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 15 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

Смотрите также Второй день Мюнхенской конференции по безопасности: главные заявления и что ожидать Украине

Россия планирует создать больше дивизий

Украинский президент напомнил, что каждый день Россия атакует Украину с помощью сотен дронов-камикадзе, баллистических ракет, управляемых авиабомб и других типов вооружения. Также враг стремится пополнить свою армию дополнительным количеством личного состава.

В этом году Москва планирует создать 15 новых дивизий, привлекая до 150 тысяч солдат. Это больше чем национальные армии большинства европейских стран,

– заявил Зеленский.

По его словам, Россия каждую неделю продолжает открывать новые центры рекрутинга, поскольку российский диктатор Владимир Путин может себе это позволить. По мнению президента, цены на нефть до сих пор достаточно высоки для него, чтобы игнорировать мир.

"Мы имеем четкую разведывательную информацию, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом военных учений, но это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину", – подчеркнул он.