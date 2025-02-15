Про це глава держави заявив під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Росія планує створити більше дивізій

Український президент нагадав, що кожного дня Росія атакує Україною за допомогою сотень дронів-камікадзе, балістичних ракет, керованих авіабомб та інших типів озброєння. Також ворог прагне поповнити свою армію додатковою кількістю особового складу.

Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, залучивши до 150 тисяч солдатів. Це більше ніж національні армії більшості європейських країн,

– заявив Зеленський.

За його словами, Росія кожного тижня продовжує відкривати нові центри рекрутингу, оскільки російський диктатор Владімір Путін може собі це дозволити. На думку президента, ціни на нафту й досі є досить високими для нього, аби ігнорувати світ.

"Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань, але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну", – наголосив він.