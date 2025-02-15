Ще понад 610 тисяч було поранено, уточнив глава держави під час свого виступу на Мюнхенській конференції безпеки у суботу, 15 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Скільки солдатів втратила Росія

Український лідер зауважив, що на території нашої держави жодна з армії іншої країни не допомагає протистояти російським військам, проте наші захисники продовжують тримати оборону та завдавати ворогу відчутних втрат.

Путін втратив майже 250 тисяч солдатів у цій війні. Понад 610 тисяч було поранено. Лише у боях у Курській області війська знищили близько 20 тисяч російських солдатів,

– наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, українські війська повністю знищили північнокорейські підрозділи, які Владімір Путін намагався залучити. Президент України зауважив, що понад 6 місяців Україна утримує плацдарм на російській території.

До слова, президент зазначив, що цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, залучивши до 150 тисяч солдатів. Це більше ніж національні армії більшості європейських країн. Росія кожного тижня продовжує відкривати нові центри рекрутингу.