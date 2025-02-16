Про втрату першої російської системи "Тосочка" 24 Канал повідомляє з посиланням на пост користувача Aloha в соцмережі Х.

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Знищено одну "Тосочку"

Уперше систему "Тосочка" ЗСУ помітили на фронті Луганської області в січні минулого року. Це 220-міліметрова важка вогнеметна система, яка запускає потужні далекобійні ракети, що за силою ударної хвилі близькі до атомних. Сам таку машину 14 лютого вдалося знищити бійцям ЗСУ на Покровському напрямку. Поки що невідомо, чим було завдано удару. Знищити систему могли навіть за допомогою FPV-дронів на оптоволокні.

Це перше підтверджене знищення ТОС-2 "Тосочка" на полі бою в Україні.

ЗСУ знищили російську "Тосочку" / Фото Aloha

Коли росіяни почали застосовувати ТОС-2 "Тосочка"

Ще у 2020 році росіяни використали "Тосочку" на навчаннях "Кавказ". Як пише Defense Express, на полі бою цю систему помітили восени 2023 року. У міністерстві оборони Росії також розповідали про застосування цього озброєння.

ТОС-2 "Тосочка" – це оновлена версія важких вогнеметних систем типу ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Сонцепек".

Скільки таких систем зараз є на озброєнні Росії – точно невідомо, ймовірно їх нараховується не більше 55 штук.

Цікаво, що українські військові за час повномасштабного вторгнення Росії знищили понад 20% усіх реактивних систем залпового вогню ворога. Станом на 16 лютого Генштаб повідомив про 1283 знищених РСЗВ окупантів від 24 лютого 2022 року. Через це кількість такого типу озброєння в російській армії суттєво зменшилася.