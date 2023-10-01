Такі висновки можна зробити, проаналізувавши дані у відкритих джерелах. Крім того, у вересні 2023 року ЗСУ побили рекорд знищення російської артилерії, передає 24 Канал.

До теми Тактичні резерви вичерпалися: Росія розгорнула на Сході 25 армію, не чекаючи зими

Скільки РСЗВ втратила Росія

Згідно з відкритими даними, які офіційно оприлюднювала російська влада, так звана "друга армія світу" мала на озброєнні 3 887 реактивних систем залпового вогню до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як би російські пропагандисти не кричали, що у них "патєрь нєт", проте окупанти зазнають шалених втрат.



Дані Global Firepower щодо систем РСЗВ Росії / Скриншот

До слова, за даними Global Firepower, Росія була на першому місці у світі за кількістю РСЗВ на озброєнні армії.



Топ-10 країн за кількістю РСЗВ на озброєнні армії / Скриншот

У статистиці Генштабу станом на 1 жовтня 2023 року мовиться, що Збройні Сили України вже знищили 798 РСЗВ, які мали на озброєнні окупанти. За допомогою нескладної математики можна встановити, що російська армія за півтора року війни втратила 20,5 відсотків систем реактивного залпового вогню.

Загалом, лише протягом вересня українські захисники знищили 63 РСЗВ окупантів.

Актуальна статистика втрат росіян

Втрати ворога невпинно ростуть, адже вони продовжують перебувати на окупованих територіях. Кожного дня ЗСУ нищать особовий склад та техніку ворога. Найдорожчою втратою для ворога лишається крейсер "Москва", який нині лежить на дні Чорного моря.

Станом на 1 жовтня 2023 року російська армія вже втратила: