Так, лише за минулу добу ряди "двохсотих" поповнили ще 440 загарбників. Окрім того, наші захисники вкотре перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки.
Зверніть увагу ЗСУ побили рекорд знищення російської артилерії: чому це так важливо для просування наших військ
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- Особового складу – близько 278 570 (+440),
- танків – 4702 (+11),
- бойових броньованих машин – 8991 (+7),
- артилерійських систем – 6477 (+30),
- РСЗВ – 798 (+2),
- засобів ППО – 537 (+0),
- літаків – 316 (+1),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),
- крилатих ракет – 1529 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29),
- спеціальної техніки – 933 (+1).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Дрон СБУ знищив РЛС ворога під Курськом
- Зауважимо, раніше джерела 24 Каналу повідомили, що 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував ворожу радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області.
- "Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово – була!" – підкреслило джерело.