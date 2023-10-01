Так, лише за минулу добу ряди "двохсотих" поповнили ще 440 загарбників. Окрім того, наші захисники вкотре перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

  • Особового складу – близько 278 570 (+440),
  • танків – 4702 (+11),
  • бойових броньованих машин – 8991 (+7),
  • артилерійських систем – 6477 (+30),
  • РСЗВ – 798 (+2),
  • засобів ППО – 537 (+0),
  • літаків – 316 (+1),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),
  • крилатих ракет – 1529 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29),
  • спеціальної техніки – 933 (+1).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Дрон СБУ знищив РЛС ворога під Курськом

  • Зауважимо, раніше джерела 24 Каналу повідомили, що 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував ворожу радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області.
  • "Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово – була!" – підкреслило джерело.