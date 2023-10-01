Так, лише за минулу добу ряди "двохсотих" поповнили ще 440 загарбників. Окрім того, наші захисники вкотре перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Особового складу – близько 278 570 (+440),

танків – 4702 (+11),

бойових броньованих машин – 8991 (+7),

артилерійських систем – 6477 (+30),

РСЗВ – 798 (+2),

засобів ППО – 537 (+0),

літаків – 316 (+1),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),

крилатих ракет – 1529 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29),

спеціальної техніки – 933 (+1).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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