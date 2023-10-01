Так, только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 440 захватчиков. Кроме того, наши защитники в очередной раз превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.

Обратите внимание ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск

Потери России в полномасштабной войне против Украины

  • Личного состава – около 278 570 (+440),
  • танков – 4702 (+11),
  • боевых бронированных машин – 8991 (+7),
  • артиллерийских систем – 6477 (+30),
  • РСЗО – 798 (+2),
  • средств ПВО – 537 (+0),
  • самолетов – 316 (+1),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
  • крылатых ракет – 1529 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),
  • специальной техники – 933 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Дрон СБУ уничтожил РЛС врага под Курском

  • Напомним, ранее источники 24 Канала сообщили, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал вражескую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области.
  • "Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!" – подчеркнул источник.