Так, только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 440 захватчиков. Кроме того, наши защитники в очередной раз превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.
Обратите внимание ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск
Потери России в полномасштабной войне против Украины
- Личного состава – около 278 570 (+440),
- танков – 4702 (+11),
- боевых бронированных машин – 8991 (+7),
- артиллерийских систем – 6477 (+30),
- РСЗО – 798 (+2),
- средств ПВО – 537 (+0),
- самолетов – 316 (+1),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
- крылатых ракет – 1529 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),
- специальной техники – 933 (+1).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Дрон СБУ уничтожил РЛС врага под Курском
- Напомним, ранее источники 24 Канала сообщили, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал вражескую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области.
- "Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!" – подчеркнул источник.