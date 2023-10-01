Так, только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 440 захватчиков. Кроме того, наши защитники в очередной раз превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники.

Обратите внимание ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск

Потери России в полномасштабной войне против Украины

Личного состава – около 278 570 (+440),

танков – 4702 (+11),

боевых бронированных машин – 8991 (+7),

артиллерийских систем – 6477 (+30),

РСЗО – 798 (+2),

средств ПВО – 537 (+0),

самолетов – 316 (+1),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),

крылатых ракет – 1529 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29),

специальной техники – 933 (+1).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Дрон СБУ уничтожил РЛС врага под Курском