Источники 24 Канала сообщили, что 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.
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Дрон СБУ снова пролетел мимо российской ПВО
Россияне рассказывали, что РЛС "Каста" может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Но дрон СБУ почему-то упустила. Это уже не в первый раз, когда украинские защитники показывают миру, что российские вооруженные силы преимущественно выдают желаемое за действительное, а их разговоры о "лучшем в мире ПВО" – только фантазии.
Особенностью этой РЛС являлась способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово – была!,
– иронически отметил источник.
Что известно об РЛС "Каста"Это русская движущаяся трех координатная радиолокационная станция. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и их характеристик. Россияне заявляют, что этот РЛС может определять цели даже "на предельно малых высотах".
Следует отметить, что в этот день в Курске как-то неспокойно и "тревожно". Из-за удара по подстанции без света остались 5 населенных пунктов.
Что известно об атаке на подстанцию
- Ночью беспилотник сбросил 2 взрывных устройства на подстанцию в Курской области. Россияне сразу обвинили в атаке Украину.
- Губернатор Курской области уточнил, что попадание произошло в слободе Белой Беловского района. Он также сообщил, что в результате атаки обесточены пять населенных пунктов и больница.
- Источники 24 Канала сообщили, что подрыв подстанции совершила СБУ с помощью беспилотника. В Службе безопасности отметили, что если страна-агрессор и дальше будут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, то россияне узнают, то "хлопок" будет продолжаться.
- Это уже не первая атака по энергетической инфраструктуре Курска. 25 сентября дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области – без света осталось 7 населенных пунктов.