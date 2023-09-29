Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся.
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Последствия "хлопка" в Курске
Утром 29 сентября Старовойт заявил об атаке подстанции. Незадолго до этого он сообщал о работе ПВО в Курском районе.
Губернатор Курской области заявил, что на место попадания выехали пожарные, а в результате прилета есть обесточивание.
Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. Восстановление электроснабжения начнут, как только станет безопасно,
– написал Старовойт.
"Хлопок" в Курске: смотрите видео
Важно заметить, что это уже не первая атака по энергетической инфраструктуре Курска. Лишь несколько дней назад в результате "хлопка" на электроподстанции там было обесточено 7 населенных пунктов.
В Курске 7 населенных пунктов остались без света: что известно о предварительной атаке
- 25 сентября дрон сбросило взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области. Местные власти сообщили, что без света остались семь населенных пунктов.
- Источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что именно их дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию. Такой "хлопок" – свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.
- В Службе безопасности подчеркнули, что если россияне собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ.