Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в слободе Белой Беловского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию. Один из трансформаторов загорелся.

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Последствия "хлопка" в Курске

Утром 29 сентября Старовойт заявил об атаке подстанции. Незадолго до этого он сообщал о работе ПВО в Курском районе.

Губернатор Курской области заявил, что на место попадания выехали пожарные, а в результате прилета есть обесточивание.

Один из трансформаторов вспыхнул. Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. Восстановление электроснабжения начнут, как только станет безопасно,

– написал Старовойт.

"Хлопок" в Курске: смотрите видео

Важно заметить, что это уже не первая атака по энергетической инфраструктуре Курска. Лишь несколько дней назад в результате "хлопка" на электроподстанции там было обесточено 7 населенных пунктов.

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