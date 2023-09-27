Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он считает, что заявления украинской разведки о готовности наносить симметричные удары по российской инфраструктуре соответствуют действительности.

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Будет ли Украина бить по российской инфраструктуре

Украина неизбежно будет продолжать наносить удары по российской территории как с территории Украины, так и с территории России.

Однако следует отметить, что возможности Украины в осуществлении подобных атак ограничены. Удары по российской территории, в том числе по нефтебазам и военным объектам, продолжаются и сейчас, однако пока Россия не рассматривает их как угрозу.

"Учитывая это, если удары по российской инфраструктуре станут еще более частыми, вероятнее всего, именно партнеры Украины будут обращать наше внимание на необходимость ограничения таких действий. Это связано с тем, что Запад хочет избежать еще одного витка эскалации", – предположил Вигиринский.

Андрей Вигиринский о потенциальных атаках на российскую инфраструктуру: смотрите видео

Впрочем, у Украины нет паритета в средствах поражения с Россией. Другой проблемой гипотетических ударов по российской инфраструктуре является количество таких объектов.

"Украина является государством с большой территорией и энергетической системой. Однако территория России и ее энергосистема больше украинских. Учитывая это, маловероятно, что Силы обороны смогут нанести российской энергосистеме столь же большой вред, который агрессор нанес нашей (в прошлом году - 24 Канал)", – объяснил политолог.

Обратите внимание! Кроме украинской разведки, заявление о возможности ответных ударов по российской инфраструктуре сделал также и министр обороны Украины Рустем Умеров. Примечательно, что оба заявления о возможности симметричных атак украинские чиновники сделали в интервью западным СМИ,

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