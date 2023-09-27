Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що заяви української розвідки про готовність завдавати симетричних ударів по російській інфраструктурі відповідають дійсності.

Дивіться також Gepard б'є точно в ціль: потужне відео роботи ППО під час атаки на Південь

Чи буде Україна бити по російській інфраструктурі

Україна неминуче продовжуватиме завдавати удари по російській території, як з території України, так і з території Росії.

Однак варто зазначити, що можливості України у здійсненні подібних атак є обмеженими. Удари по російській території, зокрема по нафтобазам та військовим об'єктам, тривають і зараз, однак поки що Росія не розглядає їх як загрозу.

"З огляду на це, якщо удари по російській інфраструктурі стануть ще частішими, найімовірніше, саме партнери України звертатимуть нашу увагу на необхідність обмеження таких дій. Це пов'язано із тим, що Захід хоче уникнути ще одного витка ескалації", – припустив Вігірінський.

Андрій Вігірінський про потенційні атаки на російську інфраструктуру: дивіться відео

Втім, Україна не має паритету в засобах ураження з Росією. Іншою проблемою гіпотетичних ударів по російській інфраструктурі є велика кількість подібних об'єктів.

"Україна є державою з великою територією та енергетичною системою. Однак територія Росії та її енергосистема є більшими за українські. З огляду на це, малоймовірно, що Сили оборони зможуть завдати російській енергосистемі настільки ж великої шкоди, яку агресор завдав нашій (минулого року – 24 Канал)", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Окрім української розвідки, заяву про можливість ударів у відповідь по російській інфраструктурі зробив також і міністр оборони України Рустем Умєров. Примітно, що обидві заяви про можливість симетричних атак українські посадовці зробили в інтерв'ю західним ЗМІ,

Які об'єкти на території Росії зазнавали уражень