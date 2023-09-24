Український безпілотник 24 вересня атакував будівлю ФСБ Росії у Курську. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела у розвідці.

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Пряме влучання

Джерело у ГУР Міноборони України розповіло, що український БпЛА вразив будівлю ФСБ Росії у Курську.

Водночас про втрати ворога внаслідок атаки нічого невідомо. Так звані опозиційні російські медіа пишуть, що у будівлі постраждав дах. Водночас місцеві жителі розповідали, що влучили у регіональне управління ФСБ.

Інше російське медіа проаналізувало знімки із місця подій та підтвердило, що вразили саме обласне управління ФСБ.

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Влада російського міста заявила, що безпілотник атакував адміністративну будівлю. Жителі Курська повідомляли, що чули з вулиці серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.

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