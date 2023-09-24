У Курську пролунав потужний вибух, який чули в різних районах. Губернатор заявив про безпілотник, який атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі.

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"Подарунок" на день міста

День в російському місті почався голосно. Місцева влада верещить про атаку безпілотників. Наразі відомо про роботу одного з них – він начебто атакував адміністративну будівлю.

Мережі тимчасом діляться відео самого моменту "прильоту".

У момент НП жителі Курська чули з вулиці серію вибухів, після чого в небі з'явився темний дим.

Цікава деталь. 2023 року День міста Курська святкуватимуть 24 вересня. Таке рішення ухвалили у мерії.

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