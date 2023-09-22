Вибухи в Туапсе
Влада Красндарського краю підтвердила атаку: кажуть відпрацювали по невідомому дрону. Водочас переконують, що ні пошкоджень, ні потерпілих – немає. 24 Канал зібрав дані, що відомо про не тиху ніч для росіян.
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"На березі пошкоджень та порушень об'єктів інфраструктури, будівель та споруд немає. Постраждалих немає. Скарг від населення не надходило", – йдеться у повідомленні адміністрації.
Місцеві жителі у телеграмі пишуть, що вночі над містом з боку моря було чути кілька гучних вибухів.
Що сталось в Курську
Російські телеграм-канали повіжомили, що в Курській області знищено два безпілотники. Один із них при падінні пошкодив вишку стільникового зв'язку
Зазначають, що дрони помітили напередодні близько 12:30 у Рильському районі біля автомобільного пункту пропуску "Крупець". Російські ійськові нібито ліквідували їх за допомогою протидронової рушниці.
"Серйозних ушкоджень не було. Реставраційні роботи вже завершено. Ніхто не постраждав", – додають пропагандисти.
В Криму кажуть, що збили ще два дрона
Російські окупанти заявили, що нібито збили безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край уночі 22 вересня. Зокрема, російськ міноборони звинуватили в атаці Україну.
"Вночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії", – ідеться у повідомленні.
Зазначають, що ППО нібито знищила два "українські безпілотники" над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю.
Росіянам тепер часто не спиться
- На території країи-агресора останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, вибухи та інші надзвичайні події. Влада в російських регіонах не рідко скаржиться на нібито "атаки безпілотників".
- Лише вчора, 21 вересня, у Тулі Росії пролунали потужні вибухи, частина міста залишилася без світла.