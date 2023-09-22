Взрывы в Туапсе
Власти Красндарского края подтвердили атаку: говорят, отработали по неизвестному дрону. В то же время убеждают, что ни повреждений, ни пострадавших нет. 24 Канал собрал данные, что известно о не тихой ночи для россиян.
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"На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало", – говорится в сообщении администрации.
Местные жители в телеграмме пишут, что ночью над городом со стороны моря было слышно несколько громких взрывов.
Что произошло в Курске
Российские телеграмм-каналы сообщили, что в Курской области уничтожены два беспилотника. Один из них при падении повредил вышку сотовой связи
Отмечают, что дроны заметили накануне около 12.30 в Рильском районе возле автомобильного пункта пропуска "Крупец". Российские военные якобы ликвидировали их с помощью противодронового ружья.
"Серьезных повреждений не было. Реставрационные работы уже завершены. Никто не пострадал", – добавляют пропагандисты.
В Крыму говорят, что сбили еще два дрона
Российские оккупанты заявили, что якобы сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать Крым и Краснодарский край ночью 22 сентября. В частности, российские минобороны обвинили в атаке Украину.
"Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", – говорится в сообщении.
Отмечают, что ПВО якобы уничтожило два "украинских беспилотника" над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Россиянам теперь часто не спится
- На территории страны-агрессора в последнее время все чаще случаются разные пожары, взрывы и другие чрезвычайные происшествия. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".
- Лишь вчера, 21 сентября, в Туле России прогремели мощные взрывы, часть города осталась без света.