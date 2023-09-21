Об этом сообщают российские СМИ. Там пытаются ликвидировать последствия повреждений, передает 24 Канал.

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Что известно об исчезновении света в Туле

Российские пропагандисты отметили, что мощные звуки взрыва в Туле прогремели в Пролетарском районе в 21:42 по местному времени. Однако очевидцы заметили, что в районе Заречья свет пропал на несколько минут раньше, примерно в 21:37.

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Россияне отметили, что предварительно это была авария на подстанции. Для устранения проблемы на место выехала аварийная бригада.

В Туле начались блэкауты / Фото российских телеграм-каналов

Известно, что без света осталось более 5 тысяч абонентов. В частности, в единственной дежурно-диспетчерской службе города отметили, что шесть улиц Тулы остались без электроэнергии из-за аварии.

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