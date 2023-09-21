Об этом сообщают российские СМИ. Там пытаются ликвидировать последствия повреждений, передает 24 Канал.
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Что известно об исчезновении света в Туле
Российские пропагандисты отметили, что мощные звуки взрыва в Туле прогремели в Пролетарском районе в 21:42 по местному времени. Однако очевидцы заметили, что в районе Заречья свет пропал на несколько минут раньше, примерно в 21:37.
В Туле раздались мощные взрывы: смотрите видео
Россияне отметили, что предварительно это была авария на подстанции. Для устранения проблемы на место выехала аварийная бригада.
В Туле начались блэкауты / Фото российских телеграм-каналов
Известно, что без света осталось более 5 тысяч абонентов. В частности, в единственной дежурно-диспетчерской службе города отметили, что шесть улиц Тулы остались без электроэнергии из-за аварии.
Россияне впервые за полгода обстреляли энергетику Украины
- Российские оккупанты во время массированной ракетной атаки пытались целиться по объектам критической инфраструктуры нашего государства, которые снабжают людей водой и светом. Это была первая массированная атака на энергетику за 6 месяцев, последняя такая массированная атака была в марте 2023 года.
- В Укрэнерго рассказали, что в результате этого повреждения получили отдельные энергетические объекты в западном и центральном регионах. Рабочие компании начали восстановление сразу после отбоя воздушных тревог.
- Света также не было в Святошинском районе Киев. Часть абонентов этого района украинской столицы остались без воды. Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что электроэнергию и водоснабжение в украинской столице успешно восстановили.
- В конце концов, в нескольких областях все же есть отключение света. Что происходит с отключениями света в Украине – читайте в материале.