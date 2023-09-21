Теперь "маленькая" россия в правописании – это не только проявление презрения r соседней стране-террористке, но и норма в украинском языке. Такое решение приняла Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

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Большая по размеру, но маленькая – по существу

В комиссии согласились не считать написание "россии" с маленького за отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Там отметили, что пришли к такому выводу, учитывая несколько факторов:

героическая борьба украинского народа;

обращениz в соцсетях вице-премьера Ирины Верещук;

согласие от Института украинского языка НАН Украины и Института языкознания имени А. А. Потебни НАН Украины.

Теперь, наконец, правописание будет отражать сущность страны "за поребриком". Ошибкой не будет считаться написание с строчной буквы названий "российская федерация", "россия", "москва", "московия", "московское царство", "российская империя", "государственная дума рф".

Вокруг "россии" в МОН разразился скандал: что известно