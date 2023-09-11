Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак. Онлайн" объяснил, можно ли сейчас писать слово "россия" с маленькой буквы. И подсказал, есть ли в украинском правописании соответствующее правило, которое это разрешает.

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Можно ли писать название "россия" с маленькой буквы

Языковед в прошлом году, в частности, после того, как показал кадры уничтоженной россиянами Бучи, в соцсети откровенно намекнул: слово "россия" теперь уместно писать с маленькой буквы.

При этом в эфире он объяснил: в украинском правописании даже есть правило, которое это позволяет.

Оно звучит так: фамилии людей и употребляющие пренебрежительно имена пишут с маленькой буквы. Например, "гитлеры", "путины" мы можем спокойно писать с маленькой буквы, это отвечает требованиям действующего правописания. А относительно названия страны, этого нет в правописании, но по аналогии, учитывая ситуацию в стране, я считаю, можно применить это правило и к ней,

– убежден Авраменко.

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Вокруг написания названия "россия" вспыхнул скандал