Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак. Онлайн" объяснил, можно ли сейчас писать слово "россия" с маленькой буквы. И подсказал, есть ли в украинском правописании соответствующее правило, которое это разрешает.
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Можно ли писать название "россия" с маленькой буквы
Языковед в прошлом году, в частности, после того, как показал кадры уничтоженной россиянами Бучи, в соцсети откровенно намекнул: слово "россия" теперь уместно писать с маленькой буквы.
При этом в эфире он объяснил: в украинском правописании даже есть правило, которое это позволяет.
Оно звучит так: фамилии людей и употребляющие пренебрежительно имена пишут с маленькой буквы. Например, "гитлеры", "путины" мы можем спокойно писать с маленькой буквы, это отвечает требованиям действующего правописания. А относительно названия страны, этого нет в правописании, но по аналогии, учитывая ситуацию в стране, я считаю, можно применить это правило и к ней,
– убежден Авраменко.
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Вокруг написания названия "россия" вспыхнул скандал
- Глава МОН Оксен Лисовой приказал исправить в одном из законодательных актов словосочетание "российская федерация" на "Российская Федерация".
- Министр при этом ответил на упреки и объяснил: правописание "России" с прописной буквы является требованием нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы один из приказов МОН.
- При этом Лисовой в комментариях к своему сообщению на фейсбуке ответил, что "за" то, чтобы дети в Украине писали "россия" с маленькой буквы.