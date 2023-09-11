Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок. Онлайн" пояснив, чи можна зараз писати слово "росія" з маленької літери. І підказав, чи є в українському правописі відповідне правило, яке це дозволяє.
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Чи можна писати назву "росія" з маленької букви
Мовознавець торік, зокрема, після того, як показав кадри понищеної росіянами Бучі, у соцмережі відверто натякнув: слово "росія" тепер доречно писати з маленької букви.
При цьому в ефірі він пояснив: в українському правописі навіть є правило, яке це дозволяє.
Воно звучить так: прізвища людей та імена, які вживають зневажливо, пишуть з малої літери. Наприклад, "гітлери", "путіни" ми можемо спокійно писати з малої літери, це відповідає вимогам чинного правопису. А щодо назви країни, цього немає в правописі, але за аналогією, зважаючи на ситуацію в країні, я вважаю, можна застосувати це правило і до неї,
– переконаний Авраменко.
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Навколо написання назви "росія" спалахнув скандал
- Очільник МОН Оксен Лісовий наказав виправити в одному зі законодавчих актів словосполучення "російська федерація" на "Російська Федерація".
- Міністр при цьому відповів на закиди і пояснив: правопис "Росії" з великої літери є вимогою нормопроєктування. Без такого виправлення Мін'юст не зареєстрував би один з наказів МОН.
- При цьому Лісовий у коментарях до свого допису на фейсбуці відповів, що "за" те, щоб діти в Україні писали "росія" з маленької букви.