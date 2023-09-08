Ще 31 серпня було опубліковано наказ з номером 1060, у якому йдеться про виправлення написання найменування ворожої держави в іншому наказі. У п'ятницю, 8 вересня, глава Міністерства освіти та науки відповів на закиди у свій бік стосовно "симпатій" до Росії.

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Як писати: "Росія" чи "росія"

Власне, народний депутат Максим Бужанський у своєму телеграм-каналі у саркастичному тоні заявив, що Лісовий відчув "неймовірну симпатію до Росії", тому й видав відповідний наказ. Водночас слід сказати, що цього обранця від "Слуги народу" самого неодноразово ловили на поширенні кремлівських наративів.

Що таке Росія і хто такі росіяни, мені добре відомо з досвіду моєї сім'ї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля,

– відповів на це міністр освіти.

Він додав, що правопис "Росії" з великої літери є вимогою нормопроєктування: "Без такого виправлення Мін'юст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном".

Зверніть увагу! Ознайомитись зі наказом про "Про забезпечення навчання учнів, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та здобувають освіту в закладах освіти країни перебування та України" можна за посиланням.

Окрім того, користувачка фейсбуку Ярина Бицька у коментарях до допису Лісового запитала міністра: "Ви не проти, що в Україні діти писатимуть із маленької? У шкільних творах, наприклад, або десь на уроках географії".

"Тільки за", – відповів їй на це очільник Міносвіти. Також він запевнив у свій публікації, що наша держава однозначно переможе: "І не лише в документах, і не лише ворога зовнішнього".



Лісовий за написання Росії з маленької літери в неофіційній документації / Скриншот з фейсбуку