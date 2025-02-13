Посадовець заявив, що ухвалене рішення є логічним з огляду на зміни, які МОН впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти і науки України у фейсбуці.

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Лісовий прокоментував реорганізацію Одеської юридичної академії

Міністр підтвердив, що реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів. Проте інша ситуація – для керівного складу закладу, серед якого є одіозний Сергій Ківалов. Очільник МОН заявив, що Ківалов не мав морального права надалі працювати в освіті після відомих усім фактів у його біографії.

Міністр додав, що, очевидно, таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися.

Проте нагадаю, що Одеська юридична академія виникла в результаті від'єднання юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова. Повернення академії до структури класичного університету – логічний і символічний крок. Адже саме таке середовище формує світогляд майбутніх правників,

– заявив Лісовий.

Проте найважливішим, за його словами, є не лише форма, а й система цінностей, що панує в закладі та культивується його керівництвом. Лісовий акцентував, що суддя, адвокат, правозахисник, прокурор – це про правду, доброчесність, справедливість, неупередженість, відповідальність, патріотизм і широкий світогляд.