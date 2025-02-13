Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві уточнили, що реорганізація не вплине негативно на студентів.

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В Одесі об'єднають два виші

Перехід програм до Одеського національного університету імені Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року.

Здобувачі освіти, які навчаються в НУ "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною),

– уточнили у МОН.

Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого вишу створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені Мечникова.

Права науково-педагогічних працівників двох закладів захистили під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Тож Сергій Ківалов втратить посаду президента академії,

– розповіли у відомстві.

І нагадали, що основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація, адже впродовж останніх років кількість студентів зменшилася.