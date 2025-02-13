Чиновник заявил, что принятое решение является логичным, учитывая изменения, которые МОН внедряет в высшем образовании, пересматривая сеть учебных заведений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины в фейсбуке.

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Лисовой прокомментировал реорганизацию Одесской юридической академии

Министр подтвердил, что реорганизация не повлияет негативно на студентов и преподавателей. Однако другая ситуация – для руководящего состава заведения, среди которого есть одиозный Сергей Кивалов. Глава МОН заявил, что Кивалов не имел морального права в дальнейшем работать в образовании после известных всем фактов в его биографии.

Министр добавил, что, очевидно, таким лицам будет сложно согласиться с этим решением, и они будут ему сопротивляться.

Однако напомню, что Одесская юридическая академия возникла в результате отсоединения юридического института, который в то время был частью Национального университета имени Мечникова. Возвращение академии в структуру классического университета – логичный и символический шаг. Ведь именно такая среда формирует мировоззрение будущих юристов,

– заявил Лисовой.

Однако важнейшим, по его словам, является не только форма, но и система ценностей, царящая в заведении и культивируется его руководством. Лисовой акцентировал, что судья, адвокат, правозащитник, прокурор – это о правде, добродетель, справедливость, беспристрастность, ответственность, патриотизм и широкий кругозор.