Еще 31 августа было опубликовано приказ с номером 1060, в котором говорится об исправлении написания наименования вражеского государства в другом приказе. В пятницу, 8 сентября, глава Министерства образования и науки ответил на упреки в свою сторону по поводу "симпатий" к России.

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Как писать: "Россия" или "Россия"

Собственно, народный депутат Максим Бужанский в своем телеграм-канале в саркастическом тоне заявил, что Лисовой испытал "невероятную симпатию к России", потому и издал соответствующий приказ. В то же время следует сказать, что этого избранника от "Слуги народа" самого неоднократно ловили на распространении кремлевских нарративов.

Что такое Россия и кто такие русские, мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих собратьев. Буквально с нуля,

– ответил на это министр образования.

Он добавил, что правописание "России" с заглавной буквы является требованием нормопроектирования: "Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей".

Обратите внимание! Ознакомиться с приказом об "Об обеспечении обучения учащихся, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения России и получающих образование в учебных заведениях страны пребывания и Украины" можно по ссылке.

Кроме того, пользовательница фейсбука Ярина Быцкая в комментариях к сообщению Лисового спросила министра: "Вы не против, что в Украине дети будут писать с маленькой? В школьных произведениях, например, или где-то на уроках географии".

"Только за", – ответил ей на это глава Минобразования. Также он заверил в своей публикации, что наше государство однозначно победит: "И не только в документах и не только врага внешнего".



Лисовой за написание России с маленькой буквы в неофициальной документации / Скриншот из фейсбука