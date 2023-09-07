Действующую систему образования строили в советское время. И она тогда была эффективна, уточнил министр.

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Действующая система образования, по словам чиновника, была построена достаточно эффективно когда-то давно для Советского Союза.

Она воспитывала "винтиков" для системы – унифицированных, стандартизированных, одинаково одетых, живущих в одинаковых хрущевках и мыслящих одинаково,

– акцентировал Лисовой.

Зато сегодня нужно формировать систему образования именно для независимой Украины.

Для страны, которая видит себя в Европейском Союзе, которая видит себя самодостаточной и базируется на базовых общечеловеческих ценностях свободы и человеческого достоинства,

– подчеркнул министр.

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