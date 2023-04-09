Так считает глава Минобразования Оксен Лисовой. Он также признался, что безмерно радуется, когда слышит, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском.
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Оксен Лисовой сделал мощное заявление об украинском языке
Министр поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский. При этом призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.
По его мнению, так поступают люди, желающие успеха для своих детей. Так поступают люди, которые верят в собственную способность привести к успеху свою страну.
Манипуляции вокруг языка – это не что иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться по этому поводу равнодушным,
– подчеркнул Лисовой.
Если кто-то, преподавая на украинском, на перерыве переходит на русский, – он или она действительно демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству, добавил глава МОН.
Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычность среды?
– убежден министр.
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Лисовой отреагировал на речевой скандал в университете в Ирпене
- В Государственном налоговом университете в городе Ирпень произошел языковой скандал.
- Студентка попросила преподавательницу – Любовь Воробьеву – перейти на украинский язык. Педагог отказала.
- На инцидент отреагировал глава Минобразования Оксен Лисовой.
- Он подчеркнул, что если преподаватель отказывается вести занятия на государственном языке, это демонстрирует его пренебрежительное отношение к стране.
- Министр также отметил, что пример с преподавательницей, не способной освоить украинский язык, является прямым нарушением действующего законодательства. И анонсировал ответные меры.