Так вважає очільник Міносвіти Оксен Лісовий. Він також зізнався, що безмірно радіє, коли чує, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською.
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Міністр подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську. При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.
На його думку, так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.
Маніпуляції навколо мови – це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим,
– наголосив Лісовий.
Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, – він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави, додав очільник МОН.
Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?,
– переконаний міністр.
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Лісовий відреагував на мовний скандал в університеті в Ірпені
- У Державному податковому університеті в місті Ірпінь стався мовний скандал.
- Студентка попросила викладачку – Любов Воробйову – перейти на українську мову. Педагогиня відмовила.
- На інцидент відреагував очільник Міносвіти Оксен Лісовий.
- Він наголосив: якщо викладач відмовляється вести заняття державною мовою, це демонструє його зневажливе ставлення до країни.
- Міністр також зауважив, що приклад з викладачкою, яка не здатна освоїти українську мову, є прямим порушенням чинного законодавства. Та анонсував заходи у відповідь.