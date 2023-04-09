Так вважає очільник Міносвіти Оксен Лісовий. Він також зізнався, що безмірно радіє, коли чує, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською.

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Міністр подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську. При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.

На його думку, так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.

Маніпуляції навколо мови – це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим,

– наголосив Лісовий.

Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, – він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави, додав очільник МОН.

Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?,

– переконаний міністр.

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