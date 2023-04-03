За його словами, спотворене "історичною наукою" минуле гарантують ті події, що відбувались навесні минулого року і відбуваються зараз на окупованих територіях. Достатньо лише проявити найменшу лояльність, притаманну нам доброзичливість, пробачити або забути колишні злочини, – і ти помер.

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Лісовий зробив заяву про формування історичної пам'яті у молоді

Лісовий заявив, що уже 31 рік ми живемо у країні, нашпигованій старою КГБшною і новою ФСБшною агентурою, обтяженою важкими ментальними травмами і постколоніальною симптоматикою, з вихолощеними інтелектуальною, культурною і релігійною елітами.

Але ми були достатньо вільні в оцінках і діях. Ми мали вибір і неодноразово приводили до влади ворога за ці десятиліття. Ми проявляли лояльність, прощали, перегортати сторінки, і не нагнітали. Ми дійсно вірили, що люди, які катували, розстрілювали, репресували, вбивали голодом, депортували, – раптом змінились?! З чого б це?! Їх засудили, виявили виконавців і замовників? Їх злочини набули глобального розголосу?

– наголосив міністр.

Таким чином злочинці, переконаний очільник МОН, отримали колосальні вигоди від горя українців і зафіксували цю модель як успішну, а значить правильну. Тож громадяни України повинні зосередити на:

розслідуванні і покаранні всієї вертикалі злочинців. Без найменшої лояльності. Без термінів давності. Без огляду на те, ким є зараз їх нащадки;

зміненій виховній парадигмі в системі освіти. Недостатньо знати цифри, факти й послідовність подій, – важливо формувати у молодого громадянина історичну пам'ять на емоційному рівні.

Це біль, але він є часткою нашої історії і, не відчуваючи емоційного зв'язку з попередніми поколіннями, не розділяючи болю трагедій і тріумфу перемог попередніх поколінь – нацією не станеш,

– наголосив Лісовий.

ретельному ставленні до наукових досліджень проблематики геноцидів. Не допускати поспішності, маніпуляцій, спотворень.

Також міністр акцентував на важливості дотримуватись найвищих стандартів наукової дискусії і дуже зважено оприлюднювати результати досліджень.