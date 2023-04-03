По его словам, искаженное "исторической наукой" прошлое гарантируют события, которые происходили весной прошлого года и происходят сейчас на оккупированных территориях. Достаточно лишь проявить малейшую лояльность, присущую нам доброжелательность, простить или забыть прежние преступления, – и ты умер.

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Лисовой сделал заявление о формировании исторической памяти у молодежи

Лесной заявил, что уже 31 год мы живем в стране, нашпигованной старой КГБшной и новой ФСБшной агентурой, отягощенной тяжелыми ментальными травмами и постколониальной симптоматикой, с выхолощенными интеллектуальной, культурной и религиозной элитами.

Но мы были достаточно свободны в оценках и действиях. У нас был выбор и неоднократно приводили к власти врага за эти десятилетия. Мы проявляли лояльность, прощали, листать страницы, и не нагнетали. Мы действительно верили, что люди, которые пытали, расстреливали, репрессировали, убивали голодом, депортировали – вдруг изменились? С чего бы это? Их осудили, обнаружили исполнителей и заказчиков? Их преступления получили глобальную огласку?

– подчеркнул министр.

Таким образом, преступники, убежден глава МОН, получили колоссальные выгоды от горя украинцев и зафиксировали эту модель как успешную, а значит правильную. Поэтому граждане Украины должны сосредоточиться на:

расследовании и наказании всей вертикали преступников. Без малейшей лояльности. Без сроков давности. Не смотря на то, кем являются сейчас их потомки;

измененной воспитательной парадигме в системе образования. Недостаточно знать цифры, факты и последовательность событий – важно формировать у молодого гражданина историческую память на эмоциональном уровне.

Это боль, но она является частью нашей истории и, не чувствуя эмоциональной связи с предыдущими поколениями, не разделяя боли трагедий и триумфа побед предыдущих поколений – нацией не станешь,

– подчеркнул Лисовой.

тщательное отношение к научным исследованиям проблематики геноцидов. Не допускать поспешности, манипуляций, искажений.

Также министр акцентировал на важности соблюдения высоких стандартов научной дискуссии и очень взвешенном обнародовании результаты исследований.