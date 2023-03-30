Отдельный раздел будет посвящен современной войне. Об этом рассказала глава рабочей группы министерства Украины по обработке концептуальных основ школьного исторического образования, доктор исторических наук Людмила Гриневич.
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МОН меняет школьную программу по истории Украины
Гриневич подчеркнула, что школьное образование должно основываться на основании академического научного знания. При этом политизация истории недопустима.
Мы ориентируемся на воспитание критического мышления детей, формирование сознательного гражданина, имеющего четкое понимание ценности собственного государства, права человека, развития именно демократического государства,
– уточнила Гриневич.
Так, рабочая группа планирует "переформатировать трактовку" исторических периодов. Поэтому изменение школьной программы произошло во всех периодах истории Украины.
До настоящего времени трактовка СССР в наших учебниках и даже академических трудах ограничивалась апелляцией к коммунистическому дискурсу. В то время как в мире СССР давно трактуется как государство имперского типа.
Также создали отдельный большой раздел, посвященный именно современной украинско-российской войне.
Наши дети должны четко понимать характер происходящей войны. Важная составляющая – это и проблематика геноцида, которая идет атака на украинскую идентичность и осуществляется сознательное уничтожение носителей идентичности,
– добавила чиновница.
Благодаря новой программе ученики смогут также ясно понять, что Россия использует пищу как оружие. В частности, уничтожает наши рынки и экономику.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Эксочельщик МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.