Окремий розділ присвятять сучасній війні. Про це розповіла очільниця робочої групи міністерства України з опрацювання концептуальних засад шкільної історичної освіти, докторка історичних наук Людмила Гриневич.

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Гриневич наголосила, що шкільна освіта має ґрунтуватися на підставі академічного наукового знання. При цьому політизація історії є недопустимою.

Ми орієнтуємося на виховання критичного мислення дітей, формування свідомого громадянина, що має чітке розуміння цінності власної держави, права людини, розбудови саме демократичної держави,

– уточнила Гриневич.

Так, робоча група планує "переформатувати трактування" історичних періодів. Тому зміна шкільної програми відбулася у всіх періодах історії України.

До сьогодні трактування СРСР у наших підручниках та навіть академічних працях обмежувалося апеляцією до комуністичного дискурсу. У той час як в світі СРСР давно трактується як держава імперського типу.

Також створили окремий великий розділ, присвячений саме сучасній українсько-російській війні.

Наші діти повинні чітко розуміти характер цієї війни, що відбувається. Важлива складова – це і проблематика геноциду, що йде атака на українську ідентичність та здійснюється свідоме нищення носіїв ідентичності,

– додала чиновниця.

Завдяки новій програмі учні зможуть також чітко зрозуміти, що Росія використовує їжу як зброю. Зокрема, нищить наші ринки й економіку.

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