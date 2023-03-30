Окремий розділ присвятять сучасній війні. Про це розповіла очільниця робочої групи міністерства України з опрацювання концептуальних засад шкільної історичної освіти, докторка історичних наук Людмила Гриневич.
Читайте Міністр освіти розповів, чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023
МОН змінює шкільну програму з історії України
Гриневич наголосила, що шкільна освіта має ґрунтуватися на підставі академічного наукового знання. При цьому політизація історії є недопустимою.
Ми орієнтуємося на виховання критичного мислення дітей, формування свідомого громадянина, що має чітке розуміння цінності власної держави, права людини, розбудови саме демократичної держави,
– уточнила Гриневич.
Так, робоча група планує "переформатувати трактування" історичних періодів. Тому зміна шкільної програми відбулася у всіх періодах історії України.
До сьогодні трактування СРСР у наших підручниках та навіть академічних працях обмежувалося апеляцією до комуністичного дискурсу. У той час як в світі СРСР давно трактується як держава імперського типу.
Також створили окремий великий розділ, присвячений саме сучасній українсько-російській війні.
Наші діти повинні чітко розуміти характер цієї війни, що відбувається. Важлива складова – це і проблематика геноциду, що йде атака на українську ідентичність та здійснюється свідоме нищення носіїв ідентичності,
– додала чиновниця.
Завдяки новій програмі учні зможуть також чітко зрозуміти, що Росія використовує їжу як зброю. Зокрема, нищить наші ринки й економіку.
До теми "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ
Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Ексочільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж він сподівався, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.