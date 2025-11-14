Уряд схвалив розроблений МОН проєкт Указу Президента України "Про внесення змін до деяких указів Президента України про гранти Президента України молодим ученим та докторам наук". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.

Наскільки зростуть розміри грантів?

Посадовець наголосив: це наймасштабніше підвищення за понад 15 років – майже в 5 разів.

Нові розміри грантів становитимуть:

500 тисяч гривень для 7 докторів наук (до 40 років);

400 тисяч гривень для 20 докторантів (до 35 років);

300 тисяч гривень для 50 кандидатів наук / докторів філософії;

докторам наук (до 45 років включно) – 20 грантів по 700 тисяч гривень.

Цікаво! Верховна Рада України підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік. На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень. Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Це рекордний обсяг фінансування, повідомив у телеграмі Оксен Лісовий.

За словами міністра, кошти скерують на дослідження, що мають важливе значення для розвитку економіки, технологій, безпеки й оборони.

Оновлені правила конкурсу передбачають подання заявок лише від науковців, які працюють в Україні, верифікацію цих заявок Національним фондом досліджень та чітко прописані процедури укладання договорів, використання коштів і звітності. Це зробить конкурс ще прозорішим і створить кращі умови для реалізації інноваційних проєктів,

– повідомив Лісовий.

Наскільки збільшать видатки на освіту і науку?