Уряд схвалив розроблений МОН проєкт Указу Президента України "Про внесення змін до деяких указів Президента України про гранти Президента України молодим ученим та докторам наук". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.
Наскільки зростуть розміри грантів?
Посадовець наголосив: це наймасштабніше підвищення за понад 15 років – майже в 5 разів.
Нові розміри грантів становитимуть:
500 тисяч гривень для 7 докторів наук (до 40 років);
400 тисяч гривень для 20 докторантів (до 35 років);
300 тисяч гривень для 50 кандидатів наук / докторів філософії;
докторам наук (до 45 років включно) – 20 грантів по 700 тисяч гривень.
Цікаво! Верховна Рада України підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік. На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень. Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Це рекордний обсяг фінансування, повідомив у телеграмі Оксен Лісовий.
За словами міністра, кошти скерують на дослідження, що мають важливе значення для розвитку економіки, технологій, безпеки й оборони.
Оновлені правила конкурсу передбачають подання заявок лише від науковців, які працюють в Україні, верифікацію цих заявок Національним фондом досліджень та чітко прописані процедури укладання договорів, використання коштів і звітності. Це зробить конкурс ще прозорішим і створить кращі умови для реалізації інноваційних проєктів,
– повідомив Лісовий.
Наскільки збільшать видатки на освіту і науку?
- У Мінфіні повідомили, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили збільшення видатків на освіту і науку.
- Мовиться про більш як 75 мільярдів гривень.
- Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев заявив, що інвестиції в освіту та науку є інвестиціями у стійкість та економічне відновлення України.
- І додав, що загальні видатки на наукову та науково-технічну діяльність у проєкті держбюджету на 2026 рік до другого читання передбачають в обсязі 20,1 мільярда гривень (+5,6 мільярда гривень до 2025 року).