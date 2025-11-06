Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві зазначають, що Україна переходить до європейського підходу у визначенні пріоритетів науки та інновацій.
Що передбачили у законопроєкті?
Це здійснюватимуть через форсайтні дослідження, аналіз майбутніх потреб та з поділом кошиків фінансування на базове та конкурсне.
Це дасть змогу сконцентрувати державне фінансування на потребах оборони, економіки та відновлення країни,
– зазначив заступник очільника МОН України Денис Курбатов.
Законопроєктом передбачили формування єдиної дворівневої системи пріоритетів у науковій, науково-технічній та інноваційній діяльностях:
- Верховна Рада України визначатиме довгострокові пріоритетні напрями (на 10 років);
- Кабінет Міністрів України затверджуватиме середньострокові напрями (на 5 років), що ґрунтуються на довгострокових.
Оновлення пріоритетних напрямів здійснюватимуть за новим механізмом – на основі результатів прогнозно-аналітичних (форсайтних) досліджень, що відповідає передовим міжнародним практикам.
Цікаво! Форсайтні дослідження — це міжнародно визнаний інструмент прогнозування майбутніх тенденцій у науці, технологіях та економіці, що забезпечує наукове підґрунтя для формування державних пріоритетів.
Важливим елементом законопроєкту є і кардинальне оновлення інструментів реалізації пріоритетів: тепер базове фінансування надаватимуть за результатами державної атестації в межах академічної автономії. Весь обсяг конкурсного фінансування розподілятимуть за новими вузькими пріоритетами.
Ухвалення законопроєкту дасть змогу сформувати нову систему актуальних пріоритетів у сферах науки та інноваційної діяльності, які враховуватимуть ключові виклики та потреби держави, запити реального сектору економіки, пріоритети інтеграції до Європейського дослідницького простору, а також потенціал української науки для виконання відповідних досліджень і розробок,
– наголошують у МОН.
Як ЄС оцінив прогрес реформ у сфері освіти і науки України?
- Європейська комісія оцінила зміни у сфері освіти нашої країни на шляху до членства в Європейському Союзі.
- Цьогоріч Україна отримала найвищі за останні три роки оцінки прогресу у виконанні критеріїв членства.
- Зокрема, відзначили ухвалення двох важливих євроінтеграційних законів – "Про дошкільну освіту" та "Про професійну освіту", а також розвиток у сфері науки.