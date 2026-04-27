Результати рейтингу засновані на показниках цитування наукових статей, опублікованих вишами або їхніми фахівцями. Які місця зайняли українські ЗВО, читайте далі.
Які результати рейтингу?
Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2026 року. Вона постійно індексує понад 30 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань у галузях технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази потрапляють статті з наукових журналів і серій, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
У рейтинговій таблиці наші виші ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Так, найкращим за відповідними показниками серед українських вишів є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
"Срібло" отримав Харківський національний університет імені Каразіна. "Бронзу" – Сумський державний університет.
Зверніть увагу! В Україні триває процес об'єднання вишів. Десять об'єднаних університетів вже працюють із сучасним обладнанням. Про це у своєму у телеграм-каналі повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий.
Четверту сходинку рейтингу займає Львівський національний університет імені Івана Франка. П'яте місце – Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
Шоста сходинка – в Одеського національного університету імені Мечникова.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького обійняв сьому позицію рейтингу.
Восьме місце належить Національному університетові "Львівська політехніка", дев'яте – Карпатському національному університетові імені Стефаника.
Десяту сходинку закриває Чернівецький національний університет імені Федьковича.
П'ять найкращих вишів України у квітні 2026 за даними бази Scopus
Зверніть увагу! Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найдорожче навчання – у приватних університетах. Тут ціни стартують від 100 тисяч гривень за рік, зазначає Education.ua.
Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка?
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України.
- Торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.
- Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.
- Наприклад, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень.
- За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень.