Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных вузами или их специалистами. Какие места заняли украинские ЗВО, читайте дальше.

Какие результаты рейтинга?

Рейтинг создали по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2026 года. Она постоянно индексирует более 30 тысяч периодических и непериодических научных изданий в области технических, медицинских и гуманитарных наук. В эту базу попадают статьи из научных журналов и серий, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

В рейтинговой таблице наши вузы ранжированы по индексу Хирша – количественным показателем, базирующимся на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

Так, лучшим по соответствующим показателям среди украинских вузов является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

"Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина. "Бронзу" – Сумской государственный университет.

Обратите внимание! В Украине продолжается процесс объединения вузов. Десять объединенных университетов уже работают с современным оборудованием. Об этом в своем в телеграмм-канале сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Четвертую строчку рейтинга занимает Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Пятое место – Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского.

Шестая строчка – у Одесского национального университета имени Мечникова.

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого занял седьмую позицию рейтинга.

Восьмое место принадлежит Национальному университету "Львовская политехника", девятое – Карпатскому национальному университету имени Стефаника.

Десятую строчку закрывает Черновицкий национальный университет имени Федьковича.

Пять лучших вузов Украины в апреле 2026 года по данным базы Scopus

Обратите внимание! Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах. Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год, отмечает Education.ua.

