Правительство одобрило разработанный МОН проект Указа Президента Украины "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины о грантах Президента Украины молодым ученым и докторам наук". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Министерства образования и науки Украины Оксена Лисового.

Смотрите также В Украине будут формировать новую систему приоритетов в сферах науки и инновационной деятельности

Насколько вырастут размеры грантов?

Чиновник отметил: это самое масштабное повышение за более чем 15 лет – почти в 5 раз.

Новые размеры грантов составят:

500 тысяч гривен для 7 докторов наук (до 40 лет);

400 тысяч гривен для 20 докторантов (до 35 лет);

300 тысяч гривен для 50 кандидатов наук / докторов философии;

докторам наук (до 45 лет включительно) – 20 грантов по 700 тысяч гривен.

Интересно! Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении Государственный бюджет на 2026 год. На образование предусмотрели 265,4 миллиарда гривен. Это на 66,5 миллиарда гривен больше чем в 2025 году. Это рекордный объем финансирования, сообщил в телеграмме Оксен Лисовой.

По словам министра, средства направят на исследования, имеющие важное значение для развития экономики, технологий, безопасности и обороны.

Обновленные правила конкурса предусматривают подачу заявок только от ученых, работающих в Украине, верификацию этих заявок Национальным фондом исследований и четко прописаны процедуры заключения договоров, использования средств и отчетности. Это сделает конкурс еще более прозрачным и создаст лучшие условия для реализации инновационных проектов,

– сообщил Лисовой.

Смотрите также В Минфине заявили об увеличении расходов на образование и науку более чем на 70 миллиардов

Насколько увеличат расходы на образование и науку?