Адже паралельно з навчанням дітей і їх вихованням у процесі цього вчителі отримують десятки обов'язкових завдань "згори" – долучитися до якоїсь активності, прозвітувати і розмістити це все на вебсайті закладу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення освітньої омбудсменки Надії Лещик.

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Які заходи для учнів перевантажують вчителів

Тож, за словами Лещик, риторичним є питання про те, чи отримують від цього користь учасники освітнього процесу і чи не порушує це автономію закладу освіти, педагогічну свободу і принципи освітньої діяльності.

В Офісі освітнього омбудсмена при цьому намагалися орієнтовно з'ясувати кількість заходів у сфері загальної середньої освіти, які передбачили провести з учнями протягом 2025 року. Тож:

Пам'ятні дати та ювілеї – 485.

Всеукраїнські та міжнародні організаційно-масові заходи з дітьми та учнівською молоддю – 274.

Інші Міжнародні та Всеукраїнські конкурси для учнів – порахувати кількість досить важко.

Фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи та спортивні змагання – 518 (частина заходів орієнтована на студентів).

Заходи, передбачені обласними програмами та планами на рівні області, району й громади.

Заходи, організовані інститутами громадянського суспільства (громадськими організаціями, благодійними фондами тощо), представниками бізнесу.

Заходи, які проводять для учнів громадські організації, благодійні фонди можуть проводитися за участі чи співпраці з владою.

Заходи, які організовують і проводять з ініціативи самого закладу освіти чи на виконання його локальних актів, наприклад, планів закладу.

Як бачимо, кількість заходів, до яких залучаються учні закладів загальної середньої освіти, дуже значна і розрахована переважно на навчальний рік, тривалість якого становить 170 днів. При цьому заходів, які організовуються у закладі із власної ініціативи його педагогічного колективу не так і багато, бо часу, можливостей та ресурсів на це практично не залишається,

– зазначила освітня омбудсмен.

Окрім листів “зверху” на участь учнів та вчителів у конкурсах можуть впливати і вимоги щодо атестації педагогічних працівників.

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Як відбувається виховний процес у школах

Часто проведення активностей у закладах освіти прирівнюють до провадження виховного процесу. Він у школах має відбуватися постійно: як під час навчальних занять, так і поза ними.

Виховання не має зводитися лише до урочистих лінійок, акцій, конкурсів, конференцій – більшість необхідних і важливих цінностей формуються у дитини власне під час навчальних занять. Вагома роль у виховному процесі належить всім вчителям. Щоб вони виконували таку роль добре, вони повинні мати вільний час та академічну свободу і можливість самостійно вирішувати, які активності для виховної роботи будуть доречними, а які – не зможуть досягти її мети,

– наголосила Лещик.

Та додала, що виховна робота – це ще -енна кількість заходів. Натомість заходи, які організовують поза навчальними заняттями, мають відбуватися не під примусом наказів згори. Натомість заклади освіти отримують листи – провести той чи той захід та прозвітувати щодо цього.

Статус цих листів, як правило, рекомендаційний, однак виконання на практиці часто відбувається з примусу. На жаль, згадані листи порушують педагогічну свободу та автономію закладів освіти. В результаті й ефективність такої планованої вгорі роботи низька, адже часто пропоновані формати такої роботи викликають опір як у педагогів, так і батьків та учнів,

– каже освітня омбудсмен.

Водночас наголошує, що наскрізний виховний процес – не означає відмовитися від позакласних активностей. Вони повинні бути, але як такі, що органічно доповнюють сам процес навчання, а не навпаки.

Тож Надія Лещик готує лист до органів влади щодо доцільності проведення такої кількості конкурсів та з проханням переглянути їх кількість, щоб зменшити навантаження на педагогів та заклади освіти.