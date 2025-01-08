Відповідну норму містить постанова уряду, яка погоджує Порядок та умови надання субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Хто з вихователів дитсадків отримуватиме "вчительську тисячу"

Право на отримання щомісячної доплати матимуть усі педагогічні працівники шкіл усіх типів, а також центрів та структурних підрозділів таких закладів – пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів закладів комунальної форми власності.

Для педагогів дошкільних або позашкільних підрозділів шкіл при нарахуванні доплати застосовуватимуть норми на ставку, встановлені для таких педагогічних працівників у закладах дошкільної, позашкільної освіти.

Цікаво! Щомісячна доплата становитиме з січня 2025 року 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), а з вересня – 2600 гривень (2000 гривень "на руки").

Що відомо про доплати вчителям