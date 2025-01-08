Відповідну норму містить постанова уряду, яка погоджує Порядок та умови надання субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Хто з вихователів дитсадків отримуватиме "вчительську тисячу"
Право на отримання щомісячної доплати матимуть усі педагогічні працівники шкіл усіх типів, а також центрів та структурних підрозділів таких закладів – пансіонів, дошкільних та позашкільних підрозділів закладів комунальної форми власності.
Для педагогів дошкільних або позашкільних підрозділів шкіл при нарахуванні доплати застосовуватимуть норми на ставку, встановлені для таких педагогічних працівників у закладах дошкільної, позашкільної освіти.
Цікаво! Щомісячна доплата становитиме з січня 2025 року 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), а з вересня – 2600 гривень (2000 гривень "на руки").
Що відомо про доплати вчителям
- З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, яка зросте до 2000 гривень з 1 вересня.
- У МОН зазначили, що доплати передбачені для всіх педагогічних працівників шкіл: вчителів, психологів, керівників гуртків тощо.
- Кошти нараховуватимуть незалежно від того, чи вчитель звернувся, чи не звернувся. Їх заклали у державний бюджет на 2025 рік.