Соответствующую норму содержит постановление правительства, которое согласовывает Порядок и условия предоставления субвенции на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Кто из воспитателей садиков будет получать "учительскую тысячу"

Право на получение ежемесячной доплаты будут иметь все педагогические работники школ всех типов, а также центров и структурных подразделений таких заведений – пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений учреждений коммунальной формы собственности.

Для педагогов дошкольных или внешкольных подразделений школ при начислении доплаты будут применять нормы на ставку, установленные для таких педагогических работников в заведениях дошкольного, внешкольного образования.

Интересно! Ежемесячная доплата составит с января 2025 года 1300 гривен (1000 гривен "на руки"), а с сентября – 2600 гривен (2000 гривен "на руки").

Что известно о доплатах учителям