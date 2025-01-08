Также в этом году учителям, ученикам и студентам стоит готовиться и к другим интересным нововведениям. Приоритетом при этом в образовательном процессе в дальнейшем является безопасность. Воплощение каких важных реформ и новаций стоит ожидать, к чему готовиться учителям, ученикам, родителям и студентам в 2025 году, рассказываем в материале 24 Канала.

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Самые важные события украинского образования в 2025 году

Учительская тысяча

С 1 января 2025 года учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен. С 1 сентября эта сумма увеличится до 2000 гривен. В МОН отметили, что доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ:

учителей;

психологов;

руководителей кружков и тому подобное.

Средства будут начислять независимо от того, обратился ли учитель или нет. Их заложили в государственный бюджет на 2025 год. Для почти полмиллиона школьных работников предусмотрели 12 миллиардов гривен. Эти доплаты установили на время действия военного положения, а также в течение того года, когда он будет прекращен или отменен.



Учителя получат доплаты к зарплате / Freepik

Закон Украины "О дошкольном образовании"

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Среди важных изменений следующие:

Для воспитателей – оптимизация нагрузки, 56 дней ежегодного отпуска, возможность установления высших доплат и надбавок.

Для родителей – территориальная доступность садов, выбор формы обучения: очная, сетевая, дистанционная; новые типы организации образовательной деятельности: мобильные, семейные, мини-сады.

Для учреждений дошкольного образования – четкие правила приема детей, создание условий для инклюзивной или специальной образовательной среды.

Для власти и учредителей садиков – обязанность обеспечить необходимые ресурсы, ответственность за доступность садиков, справедливую оплату труда воспитателей.

Нововведения обеспечат инклюзивность, внимание к потребностям детей и создание условий для их гармоничного развития.

Интересно! В Украине с сентября 2026 года во всех детсадах дети в возрасте 5 – 6 лет обязательно будут изучать английский язык.

Школа офлайн

Президент Владимир Зеленский отмечал, что офлайн-обучение должно быть приоритетным там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Минобразования при этом разработало стратегию "Школа офлайн". Эту программу в Украине будут внедрять с 1 сентября 2025 года. Она будет действовать на период военного положения.

Цель проекта – обеспечить безопасное очное обучение и качественное дистанционное образование. Проект "Школа офлайн" включает 5 компонентов, предусматривающих инфраструктуру, обучение по месту пребывания, просмотр сетей дистанционных школ, новые правила для детей за рубежом и изменения для учителей. Подробнее мы рассказывали об этом здесь. Поэтому с 1 сентября 2025 года учеников и учителей ожидает немало изменений. Рассказываем подробнее.

Организация дистанционных классов

С 1 сентября 2025 года минимальное количество учеников в дистанционном классе составит 20 человек. Дети, которые учатся по семейной или экстернатной формам, не учитывают в это количество. Индивидуальные формы обучения государство будет финансировать отдельно. Дистанционные классы в одной школе должны быть организованы для учеников с 1 по 9 класс, 1 по 11 класс, 5 по 11 класс или с 8 по 11 класс (для лицеев).

Обучение учеников за рубежом

С 1 сентября 2025 года дети, которые находятся за рубежом, смогут учиться в украинской системе образования на семейной, экстернатной форме и в дистанционных классах с украиноведческим компонентом. Параллельное обучение по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно не предусмотрели.

Обучение учеников-переселенцев

Дети-переселенцы с 1 сентября 2025 года будут учиться очно в школах по месту своего фактического пребывания. Пошаговая инструкция, как родители могут перевести ребенка в школу по месту жительства, – по ссылке. Перемещенные ученики смогут остаться на дистанционном обучении в своих учебных заведениях если:

в школах по месту пребывания нет свободных мест для очного обучения;

местные школы соответствующего уровня образования не работают очно;

все местные школы, где проживает ученик, прекратили свою деятельность.



Как в 2025 году будут учиться ученики в Украине / Freepik

Обучение детей на ВОТ

Если дистанционные классы с учениками на ВОТ продолжают работать в соответствии с обновленными правилами, то ученики будут продолжать обучение в своих классах. Или же могут перейти в другое учебное заведение в пределах своей области, которое продолжит функционировать.

Еще одной возможностью для детей на ВОТ является педагогический патронаж, то есть индивидуальная форма образования. Он предусматривает, что за каждым учеником закрепляют учителя, который сможет вместе с ребенком сформировать расписание и траекторию обучения в соответствии с его потребностями.

Ознакомиться со всеми компонентами политики "Школа офлайн" можно по ссылке.

В украинских школах с 1 сентября 2025 года создадут также специальные классы для детей с особыми образовательными потребностями (ООП), что является частью Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года.

Подземные учебные заведения

На сегодня в Украине строят более 139 подземных школ. Также несколько десятков учреждений профессионально-технического образования. Все эти строительства осуществляют в прифронтовых и приграничных регионах, где продолжаются обстрелы и есть попадания. Завершение строительства абсолютно всех объектов следует ожидать до 1 сентября 2025 года.

Пилотирование реформы старшей профильной школы

С 2027 года в Украине реформируют старшую школу. Ученики будут учиться 12 лет. Каждый школьник сможет выбрать профиль, который ему интересен. А уже с 1 сентября 2025 года стартует пилотирование реформы в отдельных лицеях всей страны. Еще в прошлом году коллективы из 30 лицеев начали подготовку к пилоту: создали визии своих заведений, сотрудничая с зарубежными лицеями, анализируют потребности и возможности и тому подобное.

Заметим, что ученики в старших классах после воплощения реформы старшей профильной школы будут изучать обязательно такие предметы:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины;

английский язык;

математику;

физическую культуру;

защиту Украины.

Другие предметы ученики будут изучать в зависимости от выбранного профиля обучения. Вариантов профилей – десятки. Однако есть три тематических кластера, в рамках которых будут формировать профили обучения:

Языково-литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и литературы и тому подобное. STEM: естественные науки, ІТ, математика и тому подобное. Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология, социология и тому подобное.

Подробнее об основных изменениях, целях, путях и датах внедрения этой реформы читайте в материале 24 Канала "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.

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Военная подготовка учеников и студентов

Правительство Украины согласовало Порядок проведения начальной общевойсковой подготовки в школах, училищах и колледжах. Эту подготовку должны пройти все ученики и студенты, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности.

Начальную подготовку реализуют путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах для военно-патриотического воспитания.



Ученики и студенты будут проходить военную подготовку / Depositphotos

Что важно, студенты 3 курса с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку. Она не связана с мобилизацией и включает навыки обращения с оружием, защиту и оказание первой медицинской помощи.

Мужчин-студентов при этом будут отчислять из университетов за отказ проходить базовую военную подготовку, которая с 1 сентября 2025 года станет частью образовательного процесса во всех вузах Украины. Его введут вместо срочной службы. Базовую общевойсковую подготовку должны проходить мужчины на дневной или дуальной форме обучения и определенные другие категории студентов.

Средства на образование

На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.



Куда направят средства на образование / МОН

Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования. На это направят 55,6 миллиарда гривен. Еще 12 миллиардов гривен из бюджета направят на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года. На обустройство укрытий в школах выделили 6,2 миллиарда гривен. На поддержку научных исследований – 3,3 миллиарда гривен.

Для обеспечения питания учащихся начальных классов в бюджете заложили 2,9 миллиарда гривен, а на развитие Новой украинской школы (НУШ) – 2,15 миллиарда гривен.

Закупку школьных автобусов будут финансировать в объеме 1,6 миллиарда гривен, а на модернизацию пищеблоков потратят 960 миллионов гривен.

На создание учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования предусмотрели 540 миллионов гривен, а на обеспечение противопожарной защиты в учреждениях общего среднего образования – 500 миллионов гривен.

НМТ и вступительная кампания

Национальный мультипредметный тест

В 2025 году для поступления в вузы Украины абитуриенты должны подать результаты национального мультитеста. Даже те, кто планирует поступать на творческие специальности. НМТ в 2025 году будет проходить в течение 14 мая – 25 июля в формате компьютерного тестирования. Мультитест при этом будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.

Обязательные – украинский язык, математика и история Украины, на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

Интересно! Вместо результатов УМТ 2025 года, можно будет подать для поступления и результаты УМТ 2022, 2023 или 2024 года или матурального экзамена.

Каждый участник УМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа. Во время первого, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задания по украинскому языку и математике. Во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебному предмету на выбор, указанному при регистрации для участия в УМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

Обратите внимание! Блок по истории Украины в 2025 году будет содержать задания за весь школьный курс. В следующем году к вопросам, касающимся событий второй половины XVI – начала XXI века, добавят вопросы по древней истории Украины.

Задания УМТ в 2025 году будут составлять по действующим программам ВНО. Их переведут на крымскотатарский, польский, румынский и венгерский языки.

Важно! ГИА в 2025 году ученики 4, 9, 11 классов не будут сдавать.

Поступление на бакалавриат

Все поступающие в 2025 году будут участвовать в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла. Его будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале. Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов МОН установит весовые коэффициенты.

Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация" отрасли знаний "Здравоохранение", специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право", "Международные экономические отношения", "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет не может быть меньше 150 баллов.

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше 130 баллов. Это требование не будет касаться детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом.



Как будет происходить вступительная кампания в 2025 году / Freepik

Поступление в магистратуру и аспирантуру

Поступление в магистратуру предварительно будет происходить на основе результатов ЕВЭ, ЕПВИ, профессиональных экзаменов, творческих зачетов и тому подобное.

В 2025 году для поступления в аспирантуру нужны будут результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ). А также – единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) по философии науки.

Поступить в аспирантуру на дневную форму обучения можно будет только по государственному заказу. Для допуска к вступительным испытаниям в вуз (кроме поступления в ассистентуру-стажировку) будущие абитуриенты должны сдать ЕПВИ по философии науки и ЕВЭ с оценкой за каждый его компонент не менее 150 баллов.

В 2025 году предусмотрели также сохранение квот, льгот и льготных категорий, в частности для жителей временно оккупированных территорий. Как будут происходить и какие баллы надо набрать, читайте подробно здесь.

Продолжение реформ в высшем образовании

Реформирование сети вузов. В Украине продолжается модернизация сети высших учебных заведений. В МОН отмечали, что она предусматривает не только уменьшение количества вузов, но и улучшение их качества. В целом в Украине намерены сформировать три типа университетов.

Первый – городообразующий, регионообразующий интеллектуальный центр с высокой составляющей исследовательской деятельности.

Второй – отраслевые – регионально ориентированные учебные заведения. Например, лесотехнические, металлургические университеты могут остаться в определенной области, где большой удельный вес этой отрасли.

Третий – так называемые liberal arts universities – мировоззренческие маленькие университеты. Например, Украинский католический университет, Острожская академия, Киевская школа экономики и тому подобное.

Гранты на высшее образование. В 2025 году Министерство образования и науки Украины продолжит процесс предоставления грантов для поступающих в учреждения высшего образования. В этом году, отметили в МОН, в фокусе внимания будет аграрная сфера. Но планируют продолжать поддерживать получение образования в IT-секторе. Напомним, в 2024 году ввели пилотный проект по предоставлению грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. Чтобы получить грант на 15 тысяч гривен, абитуриент должен был набрать не менее 150 баллов по двум предметам НМТ. Поступающие, которые получили по УМТ более 170 баллов по двум предметам, могли получить уже 25 тысяч гривен.

Смена ректоров. Во многих вузах Украины должно смениться руководство. В ближайшие полтора-два года многие ректоры украинских университетов покинут свои должности из-за окончания срока их пребывания на этих должностях. Нардеп Сергей Бабак заявил, что ограничение двумя сроками для ректоров заработало с 2014 года, и сейчас происходит смена поколения руководителей вузов.

Возвращение иностранных студентов. МОН также планирует после завершения войны вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов. В ведомстве считают, что надо повышать минимальную стоимость обучения на контракте в вузах. Причем постепенно и на популярных специальностях.

Финансирование высшего образования. В МОН заявляли, что в Украине намерены увеличить финансирование для приоритетных для государства специальностей. В частности, для обучения врачей, учителей, психологов, строительных инженеров и агрономов. В МОН говорят, что для восстановления страны после Победы Украине будут нужны также архитекторы, специалисты компьютерных наук, психологи.

Новации в школьном мире

Бесплатное питание. В 2025 году всех украинских учеников обеспечат бесплатным питанием в школах. Кабмин, в частности, продолжит помогать организовывать бесплатное горячее питание для учеников начальной школы с января 2025 года местным общинам.

Учебный год. Этот учебный год 2024 – 2025 в украинских школах начался 2 сентября 2024 года и продлится официально до 30 июня 2025 года. В МОН отмечали, что не во всех школах будут учиться до 30 июня, ведь некоторые могут завершить обучение раньше, если выполнят программу.

Усиленная безопасность. В Украине реализуют программу "Безопасная школа". Речь идет о дежурстве полицейских, наличии рамок металлоискателей на входе и быстром реагировании на любые инциденты. По состоянию на ноябрь 2024 года в более 1 тысячи школ работают Офицеры службы безопасности. В 2024/2025 учебном году максимальное количество школ, которые могут присоединиться, – 2000, в 2025-2026 годах – 3000. Присоединиться смогут те школы, в которых учится более 200 учеников на очной или смешанной форме.

PISA. С 17 марта по 4 мая 2025 года в Украине пройдет основной этап международного исследования качества образования PISA-2025. Проверят знания 15-летних подростков. В фокусе внимания будет естественно-научное образование. Традиционно будут оцениваться и компетентность ученичества в области математики и чтения.

Закрытие части школ. Финансирование малокомплектных школ в Украине прекратят с 1 сентября. В расчет образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года будут включены только те школы, в которых учится не менее 45 детей.

Планы введения единого курса истории. В Минобразования Украины в прошлом году анонсировали, что могут объединить историю Украины и всемирную историю в один курс. В частности, предлагали сформировать общеобразовательный украиноцентричный курс истории с позиций вызовов современности (возможные названия: "История: Украина и мир", "История Украины и мира"). В целом школы могут выбирать интегрированные курсы или отдельное преподавание предметов. Детали читайте по ссылке.



Что следует знать ученикам и учителям / Freepik

Переквалификация учителей. В Украине также хотят несколько видоизменить процесс переквалификации учителей. В МОН говорят: один из ориентиров – деньги, которые государство выделяет на повышение квалификации учителей, должны идти за учителем. Он в свою очередь сам будет определять, куда ему идти на переквалификацию. К слову, педагоги теперь будут проходить медосмотр по-новому.

Украинизация учебных заведений. Недавно нардеп Наталья Пипа зарегистрировала законопроект №12086, который должен способствовать большей украинизации учебных заведений. Он предусматривает общение в учебном заведении в рамках образовательного процесса только на украинском языке. Документ ожидает законодательного принятия. Подробнее о нем мы писали здесь.

Мобилизация и отсрочка

Под мобилизацию в Украине не подпадают педагоги и научные работники, у которых есть научная степень и которые работают в учебном заведении минимум на 3/4 ставки. А также студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование. Однако получить отсрочку от мобилизации в январе 2025 года не смогут студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование.

Выезд студентов за границу

В 2024 году Минобразования Украины наконец-то позволило части студентов-мужчин пересекать границу. Они могут принять участие в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны. Такую возможность предоставили студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления на один семестр.

В Верховной Раде также предложили законопроект, который даст возможность беспрепятственно пересекать границу гражданам Украины в возрасте до 24 лет, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.