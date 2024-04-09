Детали рассказал юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько. Это касается бакалавров, а также тех, кто учится на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
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Изменения для студентов
Правительство 2 апреля внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Кабмин разрешил студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.
Важно, что соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться на дневной форме обучения и в рамках программ академической мобильности могут непрерывно находиться за рубежом не более срока учебного семестра,
– отметил Лобунько.
Он отметил, что академическая мобильность предусматривает возможность участников образовательного процесса – то есть студентов, преподавателей и так далее – учиться, преподавать, стажироваться или проводить научную деятельность в другом учреждении высшего образования или научном учреждении на территории Украины или за ее пределами.
Согласно закону "О высшем образовании", студенты имеют право на академическую мобильность, в том числе международную. При этом студенты не отчисляются из университета – за ними сохраняется место обучения и стипендия.
Документы для выезда
Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам надо иметь:
- справку от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
- основания сотрудничества; срока учебного семестра за рубежом;
- отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
- подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
- копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;
- е-билет студента, проверенного средствами портала Дия;
- военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.